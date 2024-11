10 luglio 2021 Cada dia: 10 luglio 1999



Data dell'immersione della statua simbolo della fede cittadina: "Lo Sant Crist de la Costera del Corall", simulacro immerso nei fondali marini della città in memoria dei defunti in mare e a protezione di coloro che potrebbero trovarsi in pericolo. L'evento viene commemorato ogni anno dal Club Nautico Alghero con una processione a mare: alcuni subacquei ripongono una corona ai piedi della statua bronzea alta 1.80 mt. A mos veure, a demà.