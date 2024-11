11 luglio 2021 Cada dia: 11 luglio 2020



Per la prima volta Alghero ha un biglietto unico per visitare i siti museali del Comune di Alghero, della Diocesi e del Parco di Porto Conte, compreso il Museo Casa Manno. Passo importante che si attendeva da anni per stare al passo con le città turistiche più visitate nel mondo. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat