Ghezzi dj per Akènta Beach

Cor 10 luglio 2021 Ghezzi dj per Akčnta Beach Da Ibiza ad Alghero un evento dedicato alla musica latina, house e reggaeton realizzato con la Cantina Santa Maria La Palma persso il Bahia Beach Club



ALGHERO - Alghero e Ibiza sempre piů vicine: grazie al lavoro del Bahia Beach Club di Alghero e della Cantina Santa Maria La Palma la connessione tra le due isole comincia a dare i suoi frutti. Sabato 10 luglio una grande serata dal sapore latino, animata da due importanti dj: Cristian Ferretti e dj D.One, pronti a formare una consolle di grande livello insieme a dj Sir Frank.



Cristian Ferretti č un dj di grande esperienza internazionale: classe ‘82, dal 2014 al 2017 si č esibito al Twiga e Cipriani Montecarlo, locali del gruppo Billionaire. Nel 2018 ha lavorato nell’Hď Club di Ibiza per Cathy Guetta e nel 2019 č diventato dj resident della festa RichBitch, uno dei party piů famosi dell’isola spagnola. Dj D.One (Davide Ghezzi) č un tastierista e dj focalizzato sulla musica urban e latina: dal 2017 in poi č stato ospite di locali come il The Club e Hollywood a Milano e protagonista di serate speciali all’Ushuaďa e Hď di Ibiza, esibendosi tra le altre nelle serate MUCHO, Gangster e RichBitch, appuntamenti top della movida spagnola.



L’evento Akčnta Beach ospiterŕ dunque due dj dall’alto profilo internazionale, protagonisti abituali di show e spettacoli con migliaia di persone. L’appuntamento sarŕ dedicato in particolare alla musica house e latina, con un focus sul reggaeton, il genere che sta spopolando negli ultimi anni a livello internazionale. L’obiettivo del locale, in connessione con la cantina di Alghero, č semplice e diretto: posizionare la cittŕ catalana di Sardegna come meta anche per un turismo giovane, amante della musica dance/house e dedito al divertimento, con la volontŕ di generare un nuovo flusso turistico e generare ricadute economiche positive sul territorio.



Il dj set comincerŕ presto, a partire dal pomeriggio, per dare modo di godere di un bel weekend d’estate sulla spiaggia del lido di Alghero.

Durante la serata sarŕ possibile degustare l’intera linea Akčnta della Cantina Santa Maria La Palma, partner dell’iniziativa: dall’Akčnta Classico all’Akčnta Rosé, il primo spumante rosato da uve di Cagnulari - vitigno tipico di Alghero - , sino all’Akčnta Cuvée, vino che ha recentemente vinto una prestigiosa medaglia d’oro al Concours Mondial de Bruxelles.