Rotary Porto Torres: Paolo Pinna 33° presidente

Porto Torres - Una conviviale delle grandi occasioni ha segnato il tradizionale “Passaggio della Campana” del Rotary club Porto Torres. Il presidente uscente Francesco Sircana, ex dirigente scolastico di 68 anni, ha ceduto il collare recante le targhette con incisi tutti i nominativi di coloro che si sono succeduti alla presidenza del sodalizio dal 1989 ad oggi, a Paolo Pinna, 67 anni, gestore di un’autoscuola, che gli è subentrato.



Nel corso della cerimonia alla presenza del sindaco Massimo Mulas, del presidente dell’ordine dei medici di Sassari, Nicola Addis e del tenore lirico di Porto Torres, Francesco Demuro, è stato consegnato all’ex presidente Rotary Monica Sanna il “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza rotariana. Un riconoscimento attribuito dal Club, su parere del consiglio direttivo, a soci del Rotary ed anche a personalità non rotariane od associazioni ed enti che si distinguono particolarmente per l’attività di servizio. Al termine dell'incontro Sircana ha riferito ai presenti sulle principali attività svolte nel corso dell'annata rotariana appena conclusasi e il nuovo presidente Pinna ha esposto sommariamente le linee programmatiche e gli impegni che vedranno il club turritano protagonista nel prossimo anno.



«Questo collare rappresenta una storia – ha detto Pinna – ci sono indicati 32 presidenti, persone che hanno percorso questo club insieme ai soci. Ma questo collare rappresenta anche un fardello di responsabilità perché da domani bisogna cominciare a lavorare». Il neo presidente ha annunciato la sua squadra: Marta Sircana (vicepresidente), Piero Tolu (presidente incoming e segretario), Francesco Sircana (past president), Antonello Spina (tesoriere), Giuseppe Acciaro (Prefetto), Monica Sanna (segretario esecutivo) e sei consiglieri.



Nella foto: Paolo Pinna a sinistra e Sircana