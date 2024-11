Cor 14 luglio 2021 Buoni-Covid, omaggio ai commercianti Circa 600 mila euro distribuiti con i buoni spesa nell´emergenza, interventi di sostegno alle famiglie grazie alla partecipazione dei commercianti algheresi. I ringraziamenti del Sindaco Conoci e dell´Assessore Salaris



ALGHERO - Fra le varie fasi dell’emergenza sanitaria scandita dalle chiusure in due periodi del 2020 e da interventi di sostegno pubblico nel 2021, il Comune di Alghero ha distribuito buoni spesa per un valore commerciale pari a circa 568.000 Euro. La campagna dei buoni spesa ha visto l’adesione di 23 esercizi commerciali (10 Farmacie, 7 Catene di supermercati, 1 Prodotti surgelati, 2 Distributori di gas, 1 Igiene e prodotti per la casa, 2 Commercio al dettaglio generi alimentari).



I beneficiari dei buoni spesa sono stati i cittadini residenti nel Comune di Alghero che si sono trovati nella condizione di bisogno a causa della situazione emergenziale per perdita del lavoro, sospensione attività di impresa/libero professionisti o in condizioni di non avere nessuna disponibilità economica per l’acquisto di beni di prima necessità, sono riconducibili a circa 2900 nuclei familiari, con priorità a quelli che non sono stati già assegnatari di sostegno pubblico (Rdc/Pdc, pensione, altri sostegni pubblici di qualsiasi natura).



Oggi il Sindaco Mario Conoci con l’Assessore Maria Grazia Salaris e il Dirigente Pietro Nurra hanno voluto ringraziare i commercianti che hanno contribuito a sostenere l’Amministrazione quella fase così straordinaria. «Un momento importante di solidarietà e responsabilità collettiva che non va dimenticato» hanno detto il Sindaco e l’Assessore ai rappresentanti delle aziende presenti oggi all’incontro del Quarter. «È stato un periodo difficile, anche drammatico, che è stato superato grazie alla partecipazione fondamentale delle aziende algheresi che hanno voluto stare al fianco di tante famiglie». L’Amministrazione ha eseguito le procedure di pagamento dei buoni spesa in tempi celeri, ma proprio grazie ai commercianti che hanno “anticipato” le spese si è potuto andare incontro alle famiglie con tempestività. Per loro, un attestato di benemerenza con i più sentiti ringraziamenti.