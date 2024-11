18 luglio 2021 Cada dia: 18 luglio 2021



Parte oggi la 60¬ edizione dell┤Alghero-Scala Piccada, promossa nella massima serie Aci Sport, il Campionato Italiano VelocitÓ Montagna, e anticipata al weekend del 18 luglio con doppia titolazione, Civm e Tivm Centro. ╚ la cronoscalata pi¨ antica in assoluto tra quelle sarde, e la terza pi¨ antica in Italia. Ha legato il suo nome a piloti di grosso spessore, come Simone Faggioli, Mauro Nesti ed Ezio Baribbi; mentre tra i piloti locali di successo, spiccano i nomi di Sergio Farris, Uccio Magliona ed Omar Magliona.