20 luglio 2021 Cada dia: 20 luglio 1915



Nasce il "nuovo" mercato: il direttore Calciati constatò la conclusione dei lavori "i suoi limiti erano quelli della nuova strada che univa il piazzale di Porta Terra con la nazionale Alghero Villanova, il muro del cortile della caserma, il nuovo caseggiato scolastico e la via che andava a congiungersi a via G.Ferret". Le strade non possedevano le attuali denominazioni e venivano descritte sommariamente: si tratta degli ex locali del mercato civico di Alghero tra l'attuale via vittorio Emanuele, via Cagliari e via Mazzini.