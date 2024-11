S.A. 19 luglio 2021 Contagi Covid, appello Ordine dei Medici Davanti all´aumento repentino dei contagi da Covid nelle ultime ore arriva l´appello di Nicola Addis, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari



SASSARI - Davanti all'aumento repentino dei contagi da Covid nelle ultime ore arriva l'appello di Nicola Addis, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari: «quelle versate in questi giorni all’ impennarsi degli indici di contagio da Covid-19, sono lacrime di coccodrillo. E’ incredibile! Non occorreva essere Scienziati o Indovini per prevedere quello che sta accadendo».



«L’ ebrezza per la ritrovata libertà dopo il lungo look down e l’euforia per gli Europei – prosegue Addis - hanno mandato in soffitta tutta la prudenza, le raccomandazioni, le paure. Tutto svanito dietro un pallone. Fanno sorridere i rimbalzi di responsabilità su chi ha permesso tutto ciò, (l’esempio più eclatante quello del tour sul bus scoperto degli eroi della nazionale di calcio per le vie di Roma, con tripudio festante al seguito. Non ci si è resi conto che questo Virus non segue gli umori della politica, non capisce niente di economia e di rapporti sociali. Si nutre di persone assembrate, vicine, senza mascherina, per passare facilmente da una all’altra».



Addis sottolinea l'abbassamento dell'età media tra i nuovi positivi: «è scesa a 28 anni. Si tratta di soggetti asintomatici, sani, senza malattie associate che difficilmente finiscono in ospedale. Questi giovani girano, viaggiano, ritornano a casa incontrano soggetti fragili immunodepressi, con patologie associate, (Ipertensione , Diabete, Cardiopatie etc), soprattutto molti ancora non vaccinati. Questi sono a rischio ricovero e di morte!»



«Per evitare di ricadere in nuove, drastiche chiusure ( peraltro previste da qualche eminente scienziato) – conclude il presidente del’Ordine dei medici di Sassari - occorre adottare subito degli accorgimenti . Rispetto ad un anno fa abbiamo un arma in più: i vaccini. Possiamo evitare nuove chiusure! Vacciniamoci, convinciamo anche i più scettici, i No Vax, e continuiamo a seguire, responsabilmente le poche, facili regole da cui dipende la nostra salute e quella dei nostri carI».