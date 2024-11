G.P. 20 luglio 2021 Romana rinasce e vende case a un euro Prosegue l’iniziativa di Romana che ora fa parte dell’elenco dei Comuni in Sardegna che “vende” le case a un euro per contrastare lo spopolamento. È un affare? E chi venderebbe mai la propria casa a un euro? Così si riattiva l´economia del luogo?



SASSARI - Case in vendita alla cifra simbolica di un euro per ripopolare il centro di molto paesi del centro della Sardegna, da Montresta in provincia di Oristano, passando per Nulvi e Ollollai fino ad arrivare a Romana, paesino di circa 500 abitanti che dista 40 km da Alghero e 35 da Sassari. Si tratta di un affare? E chi venderebbe mai la propria casa a un euro? Prosegue l’iniziativa lanciata a fine giugno dal piccolo paese: l’amministrazione ha ricevuto già diverse manifestazioni di interesse e ora è concentrato per trovare la chiave giusta per convincere i proprietari delle case abbandonate a cederle.



L'idea nasce in Sicilia ed è un'iniziativa di alcune amministrazioni pubbliche per rilanciare il proprio territorio perché vendendo le case disabitate, o da ristrutturare, a un prezzo simbolico si rimettono finalmente in moto gli investimenti e le attività produttive. La lista di comuni sardi che decidono di vendere case a un euro è sempre più lunga. È molto semplice se si pensa che è possibile che vi siano abitazioni rimaste vuote perché appartengono a persone che non vivono più in paese che avrebbero bisogni di interventi di manutenzione e, in alcuni casi, di ristrutturazioni profonde. Da qui nasce l’idea che mira a ripristinare gli immobili del centro storico abbandonati o che versano in condizioni di degrado.



Se da una parte gli acquirenti, per entrare in possesso delle abitazioni, devono rispettare alcuni obblighi, tra cui la restaurazione degli immobili entro un periodo predefinito, le amministrazioni vogliono mettere in sicurezza gli immobili. L’altro importante obiettivo è sicuramente quello di ripopolare il paese; così si cerca di accontentare tutti. Il primo impatto positivo della messa in vendita delle case a un euro è quello di attrarre nuovi cittadini, sia italiani che stranieri, che approfittando dell'occasione si trasferiscono in piccoli centri in fase di lento e apparentemente inesorabile abbandono. Questi nuovi cittadini, spesso molto giovani, hanno bisogno di servizi, negozi, attività, scuole e così si innesca un sistema di domanda-offerta che intende riattivare l'economia del luogo.