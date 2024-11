Cor 20 luglio 2021 Bluesunset Porto Ferro col Bad Blues Quartet Gli appuntamenti in cartellone proseguiranno a cadenza settimanale con Lakeetra Knowles & BlueSunset Band (29 luglio), The Cyborgs (4 agosto), Lovesick duo (8 agosto), Caboose (11 agosto), Betta & Luti feat Carlo Sezzi (18 agosto), Dislocation Blues (25 agosto) e Francesco Piu Band (2 settembre).



SASSARI - Secondo appuntamento in calendario per il ricco cartellone dell’edizione 2021 del festival Bluessunset, organizzato a Porto Ferro dallo staff dell’omonimo Baretto e da GoodVibrations. Giovedì prossimo - 22 luglio, ore 19,30 - toccherà al Bad Blues Quartet accompagnare il tramontare del sole sulla baia: un connubio armonico, denso e intenso fra la bellezza della natura e l’emozione della musica. La band cagliaritana, una delle realtà più apprezzate sulla scena isolana e nazionale, è composta da Eleonora Usala (voce), Federico Valenti (chitarra), Gabriele Loddo (basso) e Frank Stara (batteria).



Il maestrale aveva fatto slittare a settembre il primo incontro in programma - quello con Denise Gueye e Rita Casiddu, Ladies sing the Blues - ma non ha certo spento l’attesa e l’entusiasmo del grande e affezionato pubblico del Bluesunset Festival 2021. Il viaggio in musica continua, assume contorni e forme differenti, tante quante possono essere le anime del blues messe in scena e in musica da artisti di primo livello chiamati ad esibirsi al tramonto sul palco di Porto Ferro.



“First Time Last Time”, pubblicato per l’etichetta sarda Talk About Records (agenzia Sweet Music), è il nuovo disco dei Bad Blues Quartet, album registrato interamente dal vivo al Teatro Civico di Sinnai “fuori” dallo scorso 14 maggio. La tracklist comprende brani tratti dai precedenti album in studio come “Bad Blues Quartet” e “Back On My Feet”, in aggiunta a due pezzi inediti. Il disco nasce dalla proposta del fonico, Vincenzo Mario Boi dell’Audio Voice Studio, che propone alla band la registrazione di un concerto liv e trasmettere in streaming sui social: il tutto viene realizzato nel teatro completamente vuoto per via delle normative sul COVID19 ed è stato trasmesso in streaming sui social del gruppo. Un’esperienza positiva, che la band spera però di non ripetere mai più senza il pubblico in presenza. Così sarà a (ri)partire dal Bluesunset.



Il Bad Blues Quartet è l'incontro di quattro musicisti che hanno fatto il blues come ragione di vita. I beni dei grandi maestri e le più moderne sonorità del blues sono la tela su cui la band costruisce la sua identità riconoscibile, resa unica dalla scrittura con successiva esecuzione di pezzi originali, alcuni dei quali sono stati presentati al Festival “Sulle Strade del Blues”. Nell’estate del 2016 il Bad Blues Quartet partecipa al contest “Obiettivo BluesIn” indetto dallo storico festival “Pistoia Blues”: Il gruppo vince il concorso e si esibisce sul main stage del festival il 9 luglio 2016. Il 15 agosto 2016 partecipano al festival “Mammablues” (Dromos Festival) a Nureci aprendo il concerto della cantante britannica Sarah Jane Morris. Nell’estate 2017 la band vive un'intensa attività live, partecipando a festival come "Narcao Blues" e "Vulcani - Blues nel Montiferru". Nel 2018 al “CamiglianoBlues Festival” aprono il concerto del bluesman americano Andy J Foreste sono successivamente ospiti al “Raduno Nazionale Blues Made In Italy” di Cerea. Nella primavera e estate 2019 la band calca i palchi di diversi festival blues nazionali come “Go Marche In Blues”, “Torrita Blues Festival”, “Pignola In Blues”, “Campania Blues Festival” e “Aglientu Blues Festival”.