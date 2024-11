Cor 20 luglio 2021 Vaccinati al Pala Mura, seconda dose a Promocamera Dal 22 al 24 luglio. L´Azienda sanitaria sassarese ha comunicato il calendario di somministrazione del richiamo che interesserà quasi seicento cittadini turritani



PORTO TORRES - Chi è stato vaccinato al Palamura di Porto Torres dal 17 al 19 giugno riceverà la seconda dose nella Promocamera di Sassari dal 22 al 24 luglio. D'intesa con l'amministrazione comunale, l'Azienda sanitaria sassarese ha comunicato il calendario di somministrazione del richiamo che interesserà quasi seicento cittadini turritani. «La scelta di spostare la seconda dose a Promocamera risponde da un lato a motivazioni puramente organizzative legate alla disponibilità del siero - dichiara il sindaco Massimo Mulas - e dall'altro ai dati sulla percentuale di cittadini turritani già vaccinati, che supera il 60%. È un valore che abbassa il livello di rischio della nostra città».



Chi ha ricevuto la prima dose il 17 giugno dovrà presentarsi il 22 luglio; a chi è stata somministrata il 18 giugno toccherà il 23 luglio mentre il 24 luglio toccherà ai vaccinati del 19 giugno. In queste tre giornate, le convocazioni saranno effettuate in base al cognome e secondo il seguente orario: dalle 9 alle 11 chi ha il cognome che inizia con la A o con la B; dalle 10 alle 11 i quelli con la C; dalle 11 alle 12 le lettere D ed E; dalle 12 alle 13 dalla F alle I; dalle 13 alle 14 L e M; dalle 14 alle 15 dalla N alla R; dalle 15 alle 16 S e T; dalle 16 alle 17 dalla U alla Z.



«Ringraziamo Ats per la collaborazione manifestata in tutta la campagna vaccinale - prosegue il primo cittadino - e ne approfittiamo per lanciare un appello a chi non si fosse ancora vaccinato: per combattere definitivamente il Covid e tornare alla normalità è fondamentale mettere in sicurezza tutta la comunità. Come dicono i virologi: nessun vaccino protegge l'individuo al 100%, ma se ci vacciniamo tutti il virus non circolerà più».