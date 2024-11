Cor 20 luglio 2021 Assembramenti, chiuso il Touch di Alghero La Polizia di Stato chiude il locale Touch on the Beach sul lungomare della Riviera del Corallo per violazione delle normative anti-Covid 19



ALGHERO - Sanzioni e temporanea chiusura del locale. E' quanto capitato al Touch on the Beach sul lungomare della Riviera del Corallo in seguito all'attività di accertamento svolta dagli agenti della Polizia di Stato nella nottata del 18 luglio, in servizio per il contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica da virus Covid-19. Intorno alle 4 del mattino, durante un servizio di controllo del territorio, «il personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero ha riscontrato la presenza nell'esercizio pubblico di numerosi avventori che non mantenevano la distanza interpersonale risultando altresì sprovvisti di appositi dispositivi Dpi» è riportato nella nota della Questura di Sassari. Le violazioni al corrente DPCM hanno portato oltre alla contestazione di sanzioni amministrative, anche alla temporanea chiusura per 5 giorni del locale.