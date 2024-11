24 luglio 2021 Cada dia: 24 luglio 1969



Sono gli anni d’oro ad Alghero che accoglie nel 1969 e nel 1971 le concorrenti al titolo di Lady Italia e Lady Europa: strade e piazze sono gremite per l’eccezionale manifestazione che si svolse nel centro della città e nella cornice di Capo Caccia. In città arrivarono le donne più belle, da Maria Luisa Bartoli che poi vinse quell’anno il titolo di Lady Italia, alla più affascinante signora d’Europa che fu Teresa Gimpera, spagnola di 28 anni e madre di due bambini. A mos veure, a demà Sono gli anni d’oro ad Alghero che accoglie nel 1969 e nel 1971 le concorrenti al titolo di Lady Italia e Lady Europa: strade e piazze sono gremite per l’eccezionale manifestazione che si svolse nel centro della città e nella cornice di Capo Caccia. In città arrivarono le donne più belle, da Maria Luisa Bartoli che poi vinse quell’anno il titolo di Lady Italia, alla più affascinante signora d’Europa che fu Teresa Gimpera, spagnola di 28 anni e madre di due bambini. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat