25 luglio 2021 Cada dia: 25 luglio 1950



Vigilia della festa di Sant'Anna. Ad Alghero le chiesette dedicate a questa Santa sono due: la più antica (sec. XVI) si trova nelle campagne di Alghero (S.Anna "de fores", cioè fuori dalla città murata). Risale alla metà del 1700, invece, la chiesa di S.Anna "de dins" (di dentro), di fianco alla Cattedrale. A ridosso di questa chiesa si organizzava una copertura di stoffe per creare un riparo dall'umidità della notte, che trascorreva tra balli e canti algheresi, mentre si concludeva la novena nella chiesetta "de fores", quando le donne con appresso i loro bambini si muovevano in pellegrinaggio verso la cappella di campagna. A mos veure, a demà