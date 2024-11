Cor 23 luglio 2021 Comunali demotivati: Clima difficile a Porto Torres L’argomento è stato affrontato in occasione della commissione Finanze, presieduta da Gaetano Mura, una riunione alla presenza dell´assessore al Personale, Tore Frulio



PORTO TORRES - Dipendenti comunali demotivati e in fuga, truppe che scarseggiano e spesso con un sovraccarico di lavoro, una situazione che rischia di esplodere nel Comune di Porto Torres. L’argomento è stato affrontato in occasione della commissione Finanze, presieduta da Gaetano Mura, una riunione alla presenza dell'assessore al Personale, Tore Frulio che aveva come punto all’ordine del giorno, oltre l’esame del rendiconto, anche il personale con le problematiche relative al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali. Assente il dirigente al personale.



«In assenza di un dirigente ci deve essere un collaboratore che lo sostituisca per continuare a far marciare la macchina amministrativa – afferma il consigliere Antonello Cabitta -. Qui c’è la necessità di mettere in marcia uffici strategici che sono sguarniti e in attesa di mobilità e concorsi occorre impiegare gli interinali, gli strumenti per sopperire ad alcune situazioni di carenza di organico si devono trovare in questo stato di emergenza». Sulla stessa linea la consigliera Pd, Annalisa Dessì che sottolineando l’assenza del dirigente al Personale, parla di problema di mancanza di motivazione oltre che numerica.



«Occorre creare un clima sereno di lavoro tra i dipendenti continuamente sotto attacco senza averne colpa, – afferma – è utile garantire il benessere del personale perché il modo in cui si sta lavorando abbassa il livello di autostima. Non è soltanto un problema di numeri ma di salute psicofisica che costringe i lavoratori ad “emigrare” in altri comuni». Un pensiero condiviso dal dirigente alla Programmazione, Franco Satta: «Ci sono tecnici con un profilo professionale elevato che si sono rifiutati di accettare incarichi in questo Comune a causa del clima di lavoro inaccettabile, - sottolinea Satta -. Se la politica non affronta il problema mettendo in discussione il disagio che stanno patendo alcuni dipendenti e se non mettiamo a dialogare il personale abbiamo perso in partenza».