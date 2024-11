Cor 27 luglio 2021 Abusi di sacerdoti, commissione ad Alghero E´ il Vescovo Mauro Maria Morfino a costituire la commissione per il Servizio Diocesano di tutela al minore e agli adulti vulnerabili in caso di denunce di abusi subiti da minorenni e soggetti fragili da parte di sacerdoti



ALGHERO - Il Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino ha costituito la commissione per il Servizio Diocesano di tutela al minore e agli adulti vulnerabili in caso di denunce di abusi subiti da minorenni e soggetti fragili da parte di sacerdoti. Responsabile di tale commissione è la dott.ssa Silvia Righini, Psicologa Psicoterapeuta Specialista in Terapia Familiare (contatti e-mail silvia.righini@gmail.com cell. 3475527578). I membri di detta Commissione sono il dr. Luigi Porcu, Medico di base e Pneumologo, la dott.ssa Maria Daniela Paglietti, Psichiatra presso il Centro di Salute Mentale di Macomer, Suor Elisa Ciuffa, laureata in Giurisprudenza e in Scienze della Formazione e dell’Educazione e Don Giampiero Piras, laureato in Psicologia e baccelliere in S. Teologia.