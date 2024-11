G.P. 27 luglio 2021 Pedras et Sonus: anteprima a Mogoro Sabato 31 luglio anteprima della quarta edizione del festival Pedras et Sonus. Dal 17 al 24 agosto nell’Unione dei Comuni Parte Montis e Alta Marmilla si apre il festival sotto la direzione artistica di Zoe Pia. Il 20 agosto Franca Masu in concerto con Luca Falomi alla chitarra e Massimo Russino alla batteria.



ORISTANO - Sabato 31 luglio anteprima della quarta edizione del festival Pedras et Sonus. Dal 17 al 24 agosto nell’Unione dei Comuni Parte Montis e Alta Marmilla si apre il festival sotto la direzione artistica di Zoe Pia. Musica e artigianato si incontrano in uno degli appuntamenti musicali di spicco in Sardegna, che si svolgerà come consuetudine nei territori di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Siris e una tappa nei Comuni di Ales, Curcuris e Pau, con la direzione artistica della musicista Zoe Pia.



L’attesa anteprima del Pedras et Sonus festival, momento che ogni anno fa da preludio alla manifestazione, si terrà sabato 31 luglio, con inizio alle ore 21.45, nello scenario della chiesa della Madonna del Carmine a Mogoro, e vedrà protagonista la cantante newyorkese Joyce Elaine Yuille, che accompagnata dei suoi The Hammond Groovers dialogherà nello spazio dedicato alle Vetrine Sonore con la giovane e talentuosa artista mogorese Eleonora Piras, in arte Elepeint, e il suo trucco pittorico. Nativa della Grande Mela, la cantante di origini afroamericane entra giovanissima nella Fiorello Laguardia High School of The Music & Performing Arts di Manhattan, dove studia con profitto canto lirico.



I protagonisti della quarta edizione di Pedras et Sonus (con ingresso gratuito), saranno Joyce Elaine Yuille & the Hammond Groove, Cettina Donato e Zoe Pia, Ada Montellanico e Andrea Molinari, il trio di Franca Masu, Adele Madau, Maria Grazia Campus, il quartetto di Mauro Sigura, l’ensemble di Launeddas del M° Franco Melis, Dario Cecchini con Roberto De Nittis e Nanni Gaias, Antonio Floris e Elisa Zedda, il gruppo Spaghetti Swing e il loro Show Cooking, artisti a cui verrà affidato il compito di rileggere lo spazio della cultura storica, sfociando in originali progetti creativi e connettendosi con gli output espressivi che caratterizzano la manifestazione.



Venerdì 20 agosto ci sarà una performance di Franca Masu che evocherà i suoni e i colori della “sua” Alghero, svelando non solo il suo legame con la Sardegna, ma anche quello con tutti quegli altri mari che le sono più prossimi. Ad affiancarla sul palcoscenico ci saranno Luca Falomi alla chitarra e Massimo Russino alla batteria. Pedras et Sonus, si definisce un festival unico nella costellazione degli altri appuntamenti isolani con le Vetrine Sonore: su vari palcoscenici del festival.