G.P. 27 luglio 2021 Prevenzione: la Carovana a Bitti e Carbonia La carovana della prevenzione è in Sardegna con due nuove tappe. Oggi, 27 luglio a Bitti e giovedì 29 a Carbonia. Mammografie ed ecografie gratuite



NUORO - Continua il tour della Carovana della Prevenzione con due nuove tappe in Sardegna rivolte a donne in difficoltà socio-economica al di fuori della fascia di età prevista dallo screening regionale. “Perché nessuna donna resti indietro”. Grazie al progetto “Insieme siamo più forti” sostenuto da Procter & Gamble, con il programma di cittadinanza d’Impresa “P&G per l’Italia”, quattro Unità Mobili ad alta tecnologia stanno raggiungendo le periferie e le aree di maggiore disagio nel centro sud Italia. Mammografie, ecografie mammarie, ecografie ginecologiche, pap test realizzati da Komen Italia grazie al sostegno di Procter & Gamble nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”.



Oggi Komen Italia è a Bitti dalle 9.30 alle 16.30 dove sono previsti oltre 100 visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e ginecologici, consulenze nutrizionali e psico-oncologiche dedicate alle Donne in Rosa e ai loro familiari. La tappa si svolge con il Patrocinio del Comune di Bitti, con la partecipazione del Mater Olbia, impegnato nel programma “6 mesi in Rosa in Sardegna” e in collaborazione con il Poliambulatorio di Bitti, Assl di Nuoro e l’associazione AKIMUS. Giovedì 29 luglio sarà a Carbonia dove, dalle 9.30 alle 16.30, sono previste mammografie, ecografie del seno e visite ginecologiche realizzate dalle tre Unità Mobili di Komen Italia che faranno sosta in piazza Roma. La tappa si svolgerà con il Patrocinio del Comune di Carbonia, con la collaborazione di AUSER Carbonia, Croce Rossa Italiana - Comitato di Cagliari, A.S.VO.C. 118.



«Delle quasi 56.000 donne che in Italia ogni anno ricevono una diagnosi di tumore al seno, 12.000 perdono ancora la battaglia, spesso a causa di una diagnosi tardiva», commenta il Prof. Riccardo Masetti, Presidente di Komen Italia. La Carovana della Prevenzione è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. In particolare, la Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute. La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale.