Cor 28 luglio 2021 Gestione energetica e sicurezza: lauree all´Uniss Prima sessione di laurea del corso professionalizzante in "Gestione energetica e sicurezza". Esempio innovativo di sinergia tra gli ordini professionali e l´Università di Sassari



SASSARI - Giovedì 29 luglio si terrà la prima sessione di laurea del corso professionalizzante in “Gestione Energetica e Sicurezza” dell’Università di Sassari. I 17 laureandi, dopo un anno di tirocinio svolto presso aziende e professionisti del territorio, presenteranno le loro attività alla commissione di laurea in modalità online, a causa delle norme di distanziamento anti-COVID. Il corso di laurea (classe di laurea L9, Ingegneria industriale) rappresenta un innovativo esempio di sinergia tra gli ordini professionali del territorio, in particolare l’Ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati per le province di Sassari e Olbia-Tempio, e l’Università turritana. Grazie a questa collaborazione, gli studenti hanno potuto seguire corsi di alto valore professionalizzante, normalmente destinati ai professionisti, e vedere riconosciute le loro attività all’interno del curriculum di studi, così come è avvenuto per il corso base di specializzazione in Prevenzione incendi valido per l’iscrizione in qualità di esperti negli elenchi del Ministero dell’Interno. «I nuovi laureati rappresentano un’iniezione di nuove forze nel tessuto imprenditoriale - spiega il prof. Luca Malfatti, presidente del corso di laurea - Potranno applicare le conoscenze acquisite per lavorare sugli aspetti del risparmio energetico e della gestione dell’energia di edifici e impianti della Sardegna, in linea con le tematiche della transizione energetica previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)».