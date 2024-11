Cor 28 luglio 2021 «Senza controlli e sanzioni solo danni» Pesante reprimenda del presidente della Confcommercio territoriale di Alghero, Massimo Cadeddu, all´indirizzo dell´Amministrazione comunale: «senza controlli e sanzioni le ordinanze diventano dannose». Il riferimento è all´inosservanza cronica delle regole su vetro e musica



ALGHERO - Titolari di bar e ristorazione sul piede di guerra ad Alghero. Il generale e consueto caos che accompagna le settimane più calde dell'estate mandano su tutte le furie perfino il presidente della Confcommercio Territoriale di Alghero, Massimo Cadeddu, fino ad oggi particolarmente accondiscendente con l'amministrazione Conoci nonostante le inadempienze che accompagnano la programmazione del settore commerciale cittadino, quello che più di tutti ha subito le nefaste conseguenze della pandemia.



Cadeddu esprime «apprezzamento» per la recente ordinanza con la quale l’Amministrazione «ha inteso conciliare le esigenze da una parte dei pubblici esercizi e della loro clientela notturna» e dall’altra «di tutti coloro che vivono permanentemente la città e che credono che Alghero debba essere vivibile in ogni momento». Infatti, sottolinea Cadeddu, è normale che per evitare «criticità» (disturbo della quiete notturna e qualche intemperanza che, per fortuna, non appartengono alla gran parte degli esercizi e della clientela), l’Amministrazione abbia posto dei limiti temporali alla musica dal vivo ed alla vendita e somministrazione con l’utilizzo di contenitori di vetro.



«Paradossalmente - attacca il presidente Confcommercio - una misura giusta ed appropriata, rischia di essere contro producente se non viene accompagnata da un sistema sanzionatorio e di controllo adeguato senza il quale si potrebbero creare anche situazioni di concorrenza sleale tra operatori virtuosi (i più) e altri (per fortuna pochi) che lo sono meno. Tanto vale - conclude Cadeddu - affidarsi al buon senso ed alla professionalità degli operatori del settore e della loro (per fortuna numerosa) clientela piuttosto che vietare comportamenti per i quali non si hanno certezze circa la tempestività degli interventi, peraltro difficili in un contesto ampio e complesso come quello algherese».



Nella foto: il presidente della Confcommercio Territoriale di Alghero, Massimo Cadeddu