G.P. 29 luglio 2021 “SoNoS”, dedica ad Andrea Parodi “SoNoS” dedicato ad Andrea Parodi: 30 e 31 luglio a Balai. Una grande due giorni in musica per l’opera di una grande artista e voce dell’Isola. voci della isolana, italiana e internazionale



PORTO TORRES - "SoNoS" è un evento dedicato ad Andrea Parodi, indimenticata voce dei Tazenda, in programma venerdì 30 e sabato 31 luglio negli spazi del parco Chico Mendes a Balai a Porto Torres. All’evento parteciperanno numerose importanti espressioni del panorama musicale in Sardegna. Un evento la cui chiusura, il 31 luglio, dalle ore 21, sarà affidata ai Bertas e ai Tazenda. Una delle più straordinarie e intense voci del cantare sardo, italiano e internazionale, Andrea Parodi: l’intuizione che genera l’opera di una grande artista l’idea che diventa scultura e resta a imperitura memoria.



Il 30 luglio alle ore 18, dopo i saluti istituzionali e la presentazione dell'opera da parte dell'artista, è in programma la posa della scultura SoNoS. A seguire, dalle ore 20 spazio e voce a vari protagonisti sulla scena musicale e culturale isolana fra cui Niera, Maria Giovanna Cherchi, Cordas e Cannas, Golaseca, Double Douse, Unidos, Roberto Pazzola, Coro Polifonico Turritano, Alessandro Azara, Janas, Mamuthones e il gruppo folk di Porto Torres Etnos. “È il punto di arrivo di un percorso, un lungo viaggio cominciato quando l’artista ha concepito il progetto dell’opera, il cui destino forse era approdare ed essere esposta a Balai – afferma Maria Bastiana Cocco, Assessora alla Cultura e ai Grandi Eventi - L’idea è di Domenico Bazzoni, portata avanti poi con Luca Parodi e l’organizzazione. Questa scultura ha un fortissimo valore simbolico e richiama elementi particolarmente cari ad Andrea Parodi: musica, cultura sarda, amore per il mare e amore per la pesca. Come Amministrazione – prosegue - abbiamo cercato di sostenere il progetto e mantenerne lo spirito senza snaturarne l’aspetto principale: un dono dei cittadini ad Andrea, e ci piacerebbe i cittadini imparassero ad amarla. Come sostenerlo? Attraverso una raccolta fondi attivata nella due giorni in musica del 30 e 31 luglio”.



L’autrice della scultura “SoNoS”, Cinzia Porcheddu: racconterà questo viaggio partito nel 2018. Un viaggio ricco di coincidenze, molte pilotate da Andrea Parodi: è stato lui a far passare questi anni, a far sì che tante cose si incastrassero. «Grazie a Domenico che ha avuto un sogno, ci ha creduto e senza lacuna risorsa, sta arrivando a realizzarlo e concretizzarlo – afferma Luca Parodi, figlio dell’artista Andrea Parodi - Non ha mai avuto paura ad affrontare questa sfida, ha da sempre dimostrato di avere una grande passione artistica per mio padre. Il fatto che Andrea Parodi sia nato e vissuto qua, che qui esista un suo museo, sono peculiarità da valorizzare e sfruttare per far conoscere la nostra città e il nostro territorio». Un evento che pone la musica e l’arte al centro, che ha nella comunità intera il suo destinatario, che si pone un obiettivo: raccogliere i fondi necessari a che si possano coprire le spese sostenute per la realizzazione della scultura. L'inaugurazione e la posa dell’opera di Cinzia Porcheddu farà come detto da apri pista alla due giorni di musica, intrattenimento, racconti e iniziative che animeranno la location di “Balai” a Porto Torres, città Natale di Andrea Parodi. L'evento è patrocinato dal Comune di Porto Torres e organizzato da Luca Parodi (figlio di Andrea), Domenico Bazzoni e Salvatore Fresu, supportati da un gruppo di sponsor privati e pubblici, commerciati e attività varie che non sono voluti mancare all’appuntamento con questa piccola grande pagina di storia turrita, ed oltre.