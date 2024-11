Cor 31 luglio 2021 Porto Torres, incrocio critico in via Balai Madeddu: «Occorre intervenire». Il sopralluogo di un’azienda leader nella segnaletica stradale ha consentito di evidenziare problemi e soluzioni



PORTO TORRES - Incidenti che si susseguono quotidianamente, che solo per miracolo non hanno causato conseguenze mortali. Il problema dell’escalation di sinistri tra via Balai e via Ettore Sacchi è arrivato nei banchi dell’aula consiliare a Porto Torres, una delle criticità maggiori per la sicurezza stradale e la viabilità. Ragioni che hanno spinto il capogruppo consiliare Gianpiero Madeddu a condividere il tema sulla sicurezza delle strade con l’intero consiglio comunale per individuare nuovi strumenti in grado di risolvere la grave questione.



L’incrocio privo di rallentatori e di specchi segnaletici, conosciuto come maledetto, è continuamente teatro di incidenti anche gravi. «Quel tratto di strada è molto frequentato da biciclette, moto e auto – sottolinea il consigliere Madeddu – ma più avanti in via Sacchi, a 20 metri di distanza c’è una fermata dell’autobus che nel periodo scolastico si ferma poco distante dall’intersezione con via Balai, e mette a rischio la vita di studenti e pendolari, e quindi è pericoloso che si attraversi quella strada nelle condizioni in cui è oggi».



Il sopralluogo di un’azienda leader nella segnaletica stradale ha consentito di evidenziare problemi e soluzioni: «l’incrocio è stato strutturato in maniera sbagliata ed ha bisogno di una segnaletica adeguata – ha aggiunto Madeddu - sfruttando le risorse messe a disposizione dall’avanzo libero per il rifacimento e la sicurezza delle strade. Altrimenti il rischio è che diventi un incrocio della morte».