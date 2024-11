G.P. 5 agosto 2021 Tempio: si apre stagione teatrale Si alza il sipario al teatro di Tempio con la Stagione di Prosa e Danza 2021-2022 organizzata dal CEDAC. Undici titoli in cartellone dal 28 agosto al 7 aprile tra affascinanti coreografie, raffinate mise en scène di classici capolavori e divertenti commedie di autori contemporanei.



TEMPIO - Si alza il sipario sulla Stagione di Prosa e Danza 2021-2022 organizzata dal Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna al Teatro del Carmine di Tempio Pausania con il patrocinio e il sostegno del Comune di Tempio Pausania, della Regione Sardegna e del Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Undici titoli in cartellone dal 28 agosto al 7 aprile tra affascinanti coreografie, raffinate mise en scène di classici capolavori e divertenti commedie di autori contemporanei. Tra i protagonisti Giuseppe Pambieri e Carlo Greco, Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta, l’artista cinese Shi Yang Shi, Paolo Triestino e Giancarlo Ratti, il giornalista Andrea Scanzi accanto a moderni interpreti della commedia dell’arte come Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello, le attrici e cantanti Marta Proietti Orzella e Alessandra Leo, l’attore messinese Angelo Campolo (già finalista al Premio Ubu, vincitore di In-Box 2020 con “Stay Hungry”).



Il coreografo Jiří Bubeníček firma una incantevole e moderna “Cenerentola” sulle note di Prokof’ev per il Nuovo Balletto di Toscana e Monica Casadei propone la sua versione de “Il Barbiere di Siviglia” per Artemis Danza, mentre la danzatrice Maria Cossu interpreta “Unknown Woman” di Mario Astolfi, intenso e avvincente “solo” per Spellbound Contemporary Ballet. In programma pièce importanti e significative come l’emozionante “Nota Stonata” di Didier Caron, esilaranti commedie come “Il rompiballe” di Francis Veber, un intenso ritratto al femminile con “Spogliarello” di Dino Buzzati e le difficoltà dell’amore ne “La Parrucca” di Natalia Ginzburg, un divertente gioco metateatrale in “Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco” in cui la celebre tragedia del Bardo rivive tra fantasia e realtà. Una vita in equilibrio fra due culture per il protagonista di “Arle-Chino” con la regia di Cristina Pezzoli, e una (auto)biografia d’artista nel folgorante “Stay Hungry” di e con Angelo Campolo, per un viaggio dietro le quinte tra sogni e speranze, con una punta di sano realismo. E un omaggio all’inventore del teatro-canzone con “E pensare che c’era Giorgio Gaber” – coinvolgente one-man-show in cui Andrea Scanzi rievoca una figura indimenticabile della cultura italiana del Novecento.



Focus sulla nuova drammaturgia e i nuovi autori con la Stagione di Prosa e Danza 2021-2022 che punta sulle novità più interessanti del panorama nazionale per (ri)conquistare gli spettatori dopo la lunga “sospensione” a causa della pandemia e attrarre nuove fasce di pubblico, specialmente tra le giovani generazioni: trionfa la leggerezza della commedia ma non mancano gli spunti di riflessione sul presente e sul futuro, tra pagine della storia del secolo breve e un vivido affresco della società alle soglie del terzo millennio. Focus sulle umane passioni, in primis sull’amore, nelle sue diverse declinazioni, da quelle più fiabesche alla routine della vita a due, tra dilemmi esistenziali e piani criminosi, in un cartellone che spazia tra generi e stili differenti per raccontare con sensibilità contemporanea le molteplici sfaccettature della “comédie humaine”.