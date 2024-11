Cor 5 agosto 2021 Alghero: Paolo Fresu apre il weekend Il trombettista sardo si esibirà venerdì 6 agosto in trio nello spazio de Lo Quarter, alle 19.30 e poi alle 21.30. Ecco tutti gli eventi in programma in Riviera del Corallo per l´organizzazione della Fondazione Alghero e dell´amministrazione



ALGHERO - Il primo weekend di agosto di Finalmente Alghero si apre alla grande con un doppio concerto di Paolo Fresu. Il trombettista sardo si esibirà venerdì 6 agosto in trio nello spazio de Lo Quarter, alle 19.30 e poi alle 21.30. Due live per andare incontro alle richieste del pubblico, limitato per le misure anti-Covid.



Sempre venerdì, alle 19.30 in piazza della Juharia, ci sarà Alghero in Classica col duo (sax e piano) composto da Francesco Scognamillo e Daniele Gonzales, mentre alle 20.30 per Teatri di Prima Necessità, nella struttura intitolata a Gavi Ballero, verrà proposto Su Conno­ttu da Romano Ruju, Francesco Masala, Gianfranco Mazzoni ada­ttamento per voci di donna a cura di Rita Atzeri con Rita Atzeri, Maria Grazia Bodio, Isella Orchis, Gisella Vacca, produzione de Il Crogiuolo a cura della Compagnia Teatro d'Inverno.



Sabato 7 agosto alle 19.00 presentazione, nel giardino del Museo del Corallo, del libro di Gianfranco Russino “Don Antonio e Vincenzino”. Alle 20.30 per i concerti del Verdi, nello spazio aperto della Chiesa della Mercede, si esibirà Luca Micheletto. Alle 21 appuntamento nel complesso nuragico di Palmavera con l’Universo onirico del primo immaginauta, cine racconto di Marco Valentino. Domenica 8 agosto per la stagione di prosa, nello spazio de Lo Quarter, verrà proposto “Piccolo funerali” di e con Maurizio Rippa.