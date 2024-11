Cor 7 agosto 2021 Aics, caccia ai rifiuti ad Alghero Rifiu-thlon in centro con caccia al rifiuto a premi, in programma domenica 8 agosto a partire dalle 9.30. L’iniziativa si inserisce nell´ambito del programma di educazione ambientale che si rafforza durante la stagione estiva



ALGHERO - La Commissione Nazionale Ambiente di Aics in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Alghero che partecipa con il presidente della commissione ambiente Christian Mulas, organizza una Rifiu-thlon in centro con caccia al rifiuto a premi, in programma domenica 8 agosto a partire dalle 09.30. L’iniziativa si inserisce nell'ambito del programma di educazione ambientale che si rafforza durante la stagione estiva: si tratta di una serie di eventi a carattere educativo che coinvolgono cittadini e ospiti, con l'obiettivo di sensibilizzare sulle tematiche di natura ambientale.



«Per questo è molto importante partecipare, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni – commenta Andrea Nesi responsabile ambiente di AICS – si tratterà di una bellissima mattinata esperienziale per i più piccoli .... ma non solo. Empowerment, accrescimento della coscienza critica, questo il nostro obiettivo. Una goccia dopo l'altra, con partners che ci credono e sostengono il progetto». Quest'anno anche la mobilità delle Rifiuthlon è a basso impatto ambientale, grazie alla Clio Ibrida fornita a corredo di questo progetto da RRG Italia. Spiegare l'ambiente inquinando poco, non è poco. L’iniziativa prenderà il via alle 9.30 con il ritrovo in piazza Maria Carta, il percorso poi si articolerà nel centro per arrivare in spiafgia. L’organizzazione distribuirà delle pinze che consentono di raccogliere agevolmente cartacce e mozziconi senza l’utilizzo diretto delle mani. Insieme si percorrerà il corso sino a raggiungere il porticciolo turistico, raccogliendo i mozziconi di sigaretta e/o piccoli rifiuti gettati in terra o nelle aiuole da fumatori incivili.



«Portate i bambini – commentano Christian Mulas ed Andrea Nesi – si uniranno al gruppo dei moschettieri dell’ambiente AICS. Come sempre si tratterà di una gara di raccolta rifiuti a premi con “caccia al rifiuto” (microplastiche e simili) ed è possibile partecipare a qualsiasi età, singolarmente o in squadra. Le pinze le forniamo noi, vi aspettiamo con gli eco premi!».