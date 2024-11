S.A. 7 agosto 2021 E´ufficiale: Comunali in Sardegna il 10 e 11 ottobre Il secondo turno di ballottaggio è in programma il 24 dello stesso mese e potrà riguardare solo i tre centri con più di 15mila abitanti: Capoterra, Carbonia, nel Sulcis, e Olbia in Gallura



CAGLIARI - E' ufficiale: si voterà il 10 e l'11 ottobre in 102 Comuni. In Sardegna, dunque, le Comunali si faranno una settimana dopo la data del 3 e 4 ottobre prevista nelle altre regioni d'Italia.



Nell'ultima seduta la Giunta Solinas ha approvato, su proposta dell'assessore degli Enti locali Quirico Sanna, la delibera che fissa la convocazione dei comizi elettorali.



Il secondo turno di ballottaggio è in programma il 24 dello stesso mese e potrà riguardare solo i tre centri con più di 15mila abitanti: Capoterra (città metropolitana di Cagliari), Carbonia, nel Sulcis, e Olbia in Gallura.