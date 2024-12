S.A. 9 agosto 2021 I Caboose ospiti a Porto Ferro Dall’incontro fra arte e natura nasce Bluesunset, festival arrivato alla sua quinta edizione e organizzato a cura dello staff del Baretto di Porto Ferro e di GoodVibrations



ALGHERO - Sesto appuntamento con il grande blues al tramonto sulla baia di Porto Ferro: tocca ai Caboose, una suggestione unica e speciale dedicata al grande pubblico della baia mercoledì 11 agosto, a partire dalle ore 19.30 Dall’incontro fra arte e natura nasce Bluesunset, festival arrivato alla sua quinta edizione e organizzato a cura dello staff del Baretto di Porto Ferro e di GoodVibrations.



È come detto il Blues, in tutte le sue declinazioni, a farla da padrone. Sul palcoscenico si alternano espressioni in musica che hanno qualcosa di speciale da raccontare e si esprimono in maniera speciale. Artisti che hanno un vissuto e una platea di valore, ma che consapevolmente hanno scelto di essere protagonisti a Porto Ferro, uno dei festival più interessanti del nuovo panorama sardo.



Caboose è progetto nato a Berlino nel 2018 grazie all’intuizione di Luigi De Cicco (aka Louis). Due musicisti beneventani - Luigi De Cicco (chitarra,voce) appunto e Carlo Corso (batteria) - si ritrovano accomunati dalla passione per un particolarissimo di blues, l'hill-country, la cui forma modale e il ritmo ossessivo mettono in risalto la componente più spiccatamente africana del genere. In realtà meglio sarebbe parlare di approccio, più che di genere. Approccio collaudato in numerosi tour in Europa e negli Stati Uniti, funzionali al perfezionamento di un sound che spazia dallo psych-rock al jazz, al soul.



Il Bluesunset Festival 2021 è un viaggio alla scoperta della musica e del blues, che al tramontare del sole assume contorni e forme differenti, a richiamare le varie anime del blues che caratterizzano le proposte in musica dei questa edizione 2021 della manifestazione, momento che richiama a Porto Ferro artisti di primo livello. Gli appuntamenti in cartellone proseguono con Betta & Luti feat Carlo Sezzi (18 agosto), Dislocation Blues (25 agosto) e Francesco Piu Band (2 settembre).



Nella foto: Caboose