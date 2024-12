S.A. 9 agosto 2021 Tazenda, doppia esibizione ad Alghero Il 13 agosto a Lo Quarter la presentazione di Antìstasis, nuovo album della band, e il 14 agosto al Nuraghe Palmavera Arkeos Tazenda, spettacolo di immagini, musica e parole alla scoperta delle bellezze archeologiche sarde



ALGHERO - Tradizione e innovazione, per tratteggiare storie comuni e raccontare il patrimonio culturale sardo. Si fondono musiche folkloriche e contaminazioni contemporanee nelle due serate che i Tazenda propongono in chiusura della programmazione dell’Associazione Musicale Laborintus all’interno delle iniziative estive promosse dalla Fondazione Alghero. Sabato 13 agosto alle 21 a Lo Quarter la band presenterà il nuovo album “Antìstasis”, che si compone di 11 brani inediti cantati in sardo-logudorese e in italiano.



Un progetto musicale che vede dialogare l’elettronica dei giorni nostri con le suggestioni delle launeddas, gli ottoni e l’arpa con le tastiere, in un fondersi di digitale e tradizionale. Storie di vita comune vengono tratteggiate in questo nuovo lavoro, che rappresenta un compromesso tra il desiderio di esplorazione di Gino Marielli, l’attenzione per le produzioni moderne di Gigi Camedda e la ricerca della semplicità stilistica e vocale di Nicola Nite.



Non mancherà, nell’arco della serata, l’esecuzione di alcuni dei brani più noti della band, da “Spunta la Luna dal monte” a “Pitzinnos in sa gherra”, da “Nanneddu meu” a “Mamoiada”. Domenica 14 agosto alle 21 il Nuraghe Palmavera farà da sfondo a un viaggio per immagini, musica e parole nel patrimonio archelogico e culturale sardo. Attraverso la proiezione di immagini suggestive, “Arkeos Tazenda” mostra i paesaggi sempre diversi dell’Isola, dalle coste all’entroterra, dal mare alla montagna, grazie alla collaborazione di fotografi provenienti dal territorio regionale e nazionale.