Allerte caldo e incendi: temperature fino a 44°

ALGHERO - Doppia allerta per ondata di calore e incendi in tutta la Sardegna. Da oggi, lunedì 9, e fino almeno a venerdì 13 agosto, si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 37 gradi e localmente ben oltre i 40.



Le temperature massime molto elevate hanno portato il servizio di Protezione Civile regionale a diramare un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che sarà in vigore dalle 10 di oggi alle 18 di venerdì 13. Secondo il bollettino tra martedì 10 e mercoledì 11, le temperature potrebbero raggiungere di pomeriggio isolati picchi superiori ai 44°C mentre le minime notturne rimaranno diffusamente oltre i 24 gradi con locali picchi oltre i 30.



A questo si aggiunge un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio emanato dalla Protezione Civile regionale per la giornata di oggi e che riguarda tutta la Sardegna occidentale, comprese le zone interne e, ancora una volta, l'Oristanese, teatro del gigantesco rogo di fine luglio.