Cor 13 agosto 2021 Caddozzi (abusivi), lettera a Conoci Rapporti sempre più tesi in assessorato allo Sviluppo economico. Lettera al sindaco di Alghero a firma del coordinatore cittadino Fipe, Alessandro Pesapane, e del presidente territoriale Confcommercio, Massimo Cadeddu, contro le attività itineranti di somministrazione



ALGHERO - Rapporti sempre più tesi in assessorato allo Sviluppo economico, con i vertici Confcommercio che esprimono tutta la loro amarezza. Show cooking senza un briciolo di pianificazione, programmazione e concertazione, attività abusive nel lungomare Barcellona. Di seguito la lettera integrale inviata al sindaco di Alghero a firma del coordinatore cittadino Fipe, Alessandro Pesapane, e del presidente territoriale Confcommercio, Massimo Cadeddu.



Egregio Dottor Conoci,

con la stessa chiarezza che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti personali ed istituzionali, crediamo opportuno esprimerLe il più profondo rammarico per la situazione che si è venuta a creare nella nostra città, peraltro in un momento particolarmente delicato per il comparto della somministrazione che Confcommercio non ha mai smesso di rappresentare a tutti i livelli.

Infatti nel lamentare la mancata convocazione da parte del nostro assessorato di riferimento per discutere della possibile programmazione per l’estate, constatiamo che nelle aree più pregiate della città si svolgono attività di somministrazione su aree pubbliche (nella quasi totalità non autorizzate) che nella migliore delle ipotesi vano a solo vantaggio di chi le organizza.

Non è questo che Confcommercio si aspettava in un momento di “ripresa” nel quale sarebbe stato opportuno oltre che auspicabile il coinvolgimento degli operatori che finora hanno sofferto in silenzio e con grande dignità.

Le chiediamo, pertanto, di voler disporre immediati controlli sulle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande che si svolgono con l’utilizzo del suolo pubblico e, al contempo, di voler convocare un urgente incontro allo scopo di programmare, con il coinvolgimento degli operatori cittadini, la restante parte della stagione turistica nella speranza che sia ancora lunga e proficua.

Certi dell’attenzione, ringraziamo anticipatamente e in attesa di urgente convocazione, Le porgiamo i più cordiali saluti.