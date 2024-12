S.A. 14 agosto 2021 Allerta Ferragosto in Sardegna, picchi oltre i 40 gradi L´allerta durerà fino a lunedì 16 agosto quando l´arrivo del Maestrale farà tornare il fresco. Resta alto il pericolo di incendio con un´allerta arancione



CAGLIARI - Il Servizio di Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo Avviso di condizioni meteorologiche avverse per le alte temperature. E' sempre emergenza caldo con l'anticiclone Lucifero che non dà tregua.



L'allerta durerà fino a lunedì 16 agosto quando l'arrivo del Maestrale farà tornare il fresco. Nell'isola si prevedono temperature oltre i 40 gradi.



Resta alto il pericolo di incendio con un'allerta arancione diramata dalla protezione civile e che riguarda l'Oristanese (tra il Montiferru, il Marghine e la Planargia, già teatro del gigantesco rogo di fine luglio) e il Nuorese.