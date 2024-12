Cor 19 agosto 2021

Scuole: nuova segnaletica a Porto Torres

Multiservizi in azione intorno alle scuole per segnaletica e sfalcio erbacce. I lavori interessano per ora via Porrino (scuole Monte Angellu), via delle Vigne (Istituto Dessì) dove sono state ridisegnate le strisce pedonali e gli stalli per i disabili e via Brunelleschi

PORTO TORRES - Nuova segnaletica orizzontale di fronte alle scuole. La Multiservizi sta effettuando una serie di interventi di manutenzione, pulizia e sfalcio nei pressi di alcuni edifici scolastici, in vista della ripresa delle attività didattiche. I lavori interessano per ora via Porrino (scuole Monte Angellu), via delle Vigne (Istituto Dessì) dove sono state ridisegnate le strisce pedonali e gli stalli per i disabili e via Brunelleschi: qui e in altre strade - via Francesconi e Balai alta - si sta procedendo anche allo sfalcio delle erbacce.



«La Multiservizi opera quotidianamente per migliorare il decoro urbano - dichiara il sindaco Massimo Mulas - ma siamo consapevoli che per intervenire in tutte le situazioni critiche dovremmo avere a disposizione diverse squadre in più. A causa delle piogge è stato un anno eccezionale per quanto riguarda la crescita delle erbacce, e il Comune sta facendo il possibile per intervenire su tutte le strade. Per questo ringrazio il personale della Multiservizi che non si è risparmiato anche nelle giornate di gran caldo».