22 agosto 2021 Cada Dia: 22 agosto 1800



Nacque ad Alghero Raffaele Arduino, vescovo di Alghero. Egli sollecitò il rientro dei gesuiti nell'antico collegio di San Michele, aiutò gli ammalati durante l'epidemia di colera ad Alghero, fece numerose sovvenzioni e donazioni in favore dei ragazzi poveri e abbandonati e forní la dote alle fanciulle povere. Scrisse inoltre un catechismo in algherese, Petit Compendi de Doctrina Cristiana, stampato nel 1850.