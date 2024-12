23 agosto 2021 Cada Dia: 23 agosto 2004



Muore Antoni Cao, uno dei più rappresentativi autori della canzone algherese e tra i più attivi nella preservazione della lingua catalana di Alghero. È stato protagonista della cultura algherese soprattutto a seguito del ritrovato legame con la Catalogna, segnato dal Retrobament del 1960. Negli Anni Sessanta dirige il gruppo canoro "Agrupaciò Catalana d'Italia" e poi la corale "Gruppo Canoro Folkloristico Algherese". Cao è l'autore di una delle più belle e rappresentative canzoni del repertorio della canzone popolare algherese, "Lo Paìs Meu", incisa in Catalogna nel 1963 per la casa discografica "Edigsa", insieme ad altri brani che lo hanno reso celebre: "Bella Alguer", "Vida del mariner de l'Alguer", "Collidora de Oliva", "Pescador de Bogamarì", "Lluna Plena", "Nadal".