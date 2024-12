24 agosto 2021 Cada Dia: 24 agosto 1960



Conferenza organizzata dal catalano Pere Català y Roca sulle motivazioni del viaggio che spinsero 150 passeggeri catalani a salire sulla motonave Virginia de Xurraca, partita da Barcellona per festeggiare il “Retrobament a l’Alguer”. Furono giorni di festa ad Alghero per questo storico pellegrinaggio con i saluti delle autorità locali, cerimonie in cattedrale con il dono della statua della Vergine di Monserrat. A mos veure, a demà Conferenza organizzata dal catalano Pere Català y Roca sulle motivazioni del viaggio che spinsero 150 passeggeri catalani a salire sulla motonave Virginia de Xurraca, partita da Barcellona per festeggiare il “Retrobament a l’Alguer”. Furono giorni di festa ad Alghero per questo storico pellegrinaggio con i saluti delle autorità locali, cerimonie in cattedrale con il dono della statua della Vergine di Monserrat. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat