Mogol ad Alghero in una serata-concerto

ALGHERO - Un incontro-concerto, un talk show, lo storytelling di una delle coppie più famose di sempre della musica italiana: Mogol e Lucio Battisti. A Musica sulle Bocche e a Rocce Rosse Blues il grande autore Giulio Rapetti Mogol sarà protagonista di “Mi ritorni in mente”, una serata nella quale saranno al centro i più grandi successi di Lucio Battisti scritti insieme a colui che è ritenuto il più importante autore italiano nel campo della canzone, rielaborati e proposti in maniera originale dall'orchestra Medit Voices diretta da Angelo Valori. Appuntamento giovedì 26 agosto alle 21 a Lo Quarter di Alghero e venerdì 27 alle 21.30 in piazza Barigau a Ulassai.



Lo spettacolo è un concerto dove gli otto straordinari artisti delle Medit Voices, più una sezione ritmica, diventano un’orchestra originalissima che completa il racconto del grande “paroliere”, che sarà intervistato dal giornalista Vito Biolchini. Musica e parole dunque ancora una volta, per raccontare il sodalizio che ha fatto la storia della musica italiana. Ottantacinque anni appena compiuti (è nato a Milano il 17 agosto 1936), Giulio Mogol Rapetti ha scritto nella sua lunghissima carriera oltre 1600 canzoni, di cui 135 sono arrivate in vetta alle classifiche di vendita.



Per Mogol non sarà ovviamente la prima volta in Sardegna e tantomeno ad Alghero, dove nel 2013 è stato insignito dal comune del Grand Prix Corallo Città di Alghero. Nato come progetto di produzione e ricerca del Conservatorio di Pescara, Medit Voices ha sviluppato in seguito un repertorio unico ed originale. Nonostante la recente formazione, le Medit Voices si sono già esibite in oltre ottanta concerti, raccogliendo sempre un entusiastico consenso in importanti teatri e festival italiani.



