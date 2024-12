Cor 24 agosto 2021 Il turritano Zucca trionfa all´Open di Palau Dopo il successo a Ghilarza e la finale ad Ozieri, Zucca ha colto un importante successo nel Memorial “Giovanni Baldacci” a Palau, un torneo a carattere nazionale con 82 partecipanti e un montepremi da 5mila euro



PORTO TORRES - ll Tennis Club Porto Torres si segnala ancora una volta come circolo protagonista nei tornei nel panorama sardo, a compiere l’ultima impresa è stata il portacolori del club turritano Antonio Zucca. Il tennista di Porto Torres in queste settimane si trova in città in attesa del recupero dall’intervento al ginocchio di Laura Siegemund, ha così approfittato per giocare alcuni tornei open con montepremi nel mese di agosto.



Dopo il successo a Ghilarza e la finale ad Ozieri, Zucca ha colto un importante successo nel Memorial “Giovanni Baldacci” a Palau, un torneo a carattere nazionale con 82 partecipanti e un montepremi da 5mila euro. L’alfiere turritano ha chiuso il torneo senza perdere un set e nonostante non avesse nelle gambe le ore previste di allenamento ha disputato un ottimo torneo.



Accreditato della testa di serie numero 4 dal giudice arbitro Sara Pinna, ha superato nel primo match dei quarti nel tabellone finale l’olbiese Andrea Calcagno (2.7) tesserato con il Tennis Club Calangianus con il punteggio di 6-2 7-6. Nella semifinale l’incontro capolavoro contro il primo favorito, il sardo Marco Dessì (2.2) tesserato il Tennis Club Viterbo battuto 6-2 7-5, infine in finale la vittoria sul rivale storico ed amico Gino Asara per 6-3 6-4.



