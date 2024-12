25 agosto 2021 Cada Dia: 25 agosto 1353



Data del primo assedio dell'ammiraglio catalano Cabrera che prova ad assediare Alghero che durante lo scontro, trovandosi non più difesa dal mare ed attaccata da terra, decise di arrendersi. L'ammiraglio Cabrera entrò vittorioso in città, ma passerà un mese ad Alghero per poi ripartire con la flotta verso Cagliari lasciando ad Alghero solo un piccolo presidio a difesa della città. In quel momento gli algheresi si ribellarono. Ed il re Pietro IV è costretto, l'anno successivo, a trovare altri fondi e allestire una nuova e potente flotta con cui riconquistare la Sardegna. Arriva lui stesso, nel luglio del 1354, a Porto Conte, convinto di conquistare facilmente Alghero.