S.A. 25 agosto 2021 Arriva una nuova pediatra ad Alghero E´ la dottoressa Giuseppina Leo che sostituirà la dottoressa Mariolina Azara. L´incarico è definitivo a partire dal 30 agosto



ALGHERO - Ad Alghero arriva una nuova pediatra. E' la dottoressa Giuseppina Leo che sostituirà la dottoressa Mariolina Azara (339/7356093).



L'incarico è definitivo a partire dal 30 agosto presso l’ambito di Alghero/Olmedo. L'ambulatorio è in via De Gasperi n.6 ad Alghero.



Iscrizione. Per effettuare la scelta del nuovo pediatra è necessario scrivere una e-mail all'indirizzo di posta elettronica sceltapediatra.saualghero@atssardegna.it. Nella e-mail dovranno essere indicati e allegati: il nominativo del pediatra che si intende scegliere; la copia del documento di identità del genitore; la copia della tessera sanitaria del minore; il recapito telefonico del genitore che presenta la richiesta. Gli allegati devono essere in unico file ed in formato PDF. In alternativa, ci si può recare personalmente, muniti di documento di identità del genitore e della tessera sanitaria del minore, presso uno degli uffici ex SAU del Distretto di Alghero.