1 settembre 2021 Cada dia: 01 settembre 1799



Il Simulacro della Vergine, Mare de Déu de Vallverd, fu portato ad Alghero ed esposto alla venerazione della popolazione per implorare la guarigione del principe, Maurizio Maria Giuseppe di Savoia, duca di Monferrato. Si pregava per la sua malattia, visto che la sera del 19 agosto, durante una visita in Sardegna, da Sassari aveva raggiunto Alghero a cavallo, ma fu poi colto da febbre. La guarigione non avvenne: "ma Maria vergine lo avrà favorito nella su speciale assistenza in quell'ora estrema pel conseguimento della spirituale". • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat