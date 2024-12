Cor 31 agosto 2021 «Alghero non ha bisogno di ostacoli» Monica Cabras (El Caminante), replica alle polemiche: «Alghero non ha alcun bisogno di persone che ostacolano le iniziative. Alghero ha tanto potenziale e persone come quelle che hanno provato ad attaccarci sono la ragione dei piccoli e grandi problemi della città»



ALGHERO - «A dispetto della bellissima risposta data dagli algheresi, qualcuno ha scelto di attaccarci. Confesso che abbiamo vissuto le polemiche con grande amarezza. Provo sempre grande gioia quando un algherese ha successo e mi rattrista se qualcuno lo attacca. Hanno provato a descriverci come "stranieri", e chissà quanti di loro son stati "aggiustati" dalle mani d'oro di mio papà, Dottor Pier Giovanni Cabras, che ha lavorato per tantissimi anni presso l'Ospedale di Alghero». Parole di Monica Cabras, titolare insieme al marito di El Caminante, il food truck organizzatore dell'evento di show cooking svoltosi nelle scorse settimane presso il Mirador Giuni Russo ad Alghero, ma oggetto di aspre polemiche per le modalità e tempistiche con cui ha potuto ottenere l'autorizzazione [LEGGI].



Questo attacco è sintomo di profonda ignoranza su questo mondo - continua Monica Cabras - i nostri colleghi sono persone appassionate e sono stati tra i primi a sostenerci. Alghero non ha alcun bisogno di persone che ostacolano le iniziative. Alghero ha tanto potenziale e persone come quelle che hanno provato ad attaccarci sono la ragione dei piccoli e grandi problemi della città. Alghero merita di meglio e può contare su tante persone oneste, capaci, creative, instancabili, come quelle che abbiamo incontrato in questi giorni».



Infine il ringraziamento diretto al sindaco Mario Conoci ed agli assessori Giorgia Vaccaro e Marco di Gangi, oltre «alle istituzioni che hanno garantito il rispetto delle regole, schierandosi contro coloro che volevano che tutto rimanesse ancora una volta immobile. El Caminante ha rispettato le regole, è stata riconosciuta la qualità del nostro progetto e noi ci abbiamo messo tutta la cura e la dedizione necessari». Infine quello di Monica Cabras è un messaggio a tutti i giovani di Alghero: «care ragazze e ragazzi, lottate di più. Potete contare sulla "sardità", quella tenacia tipica di noi nati in quest'isola, abituati a combattere e raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo. A questa è fondamentale affiancare l'umiltà, che si impara nel confronto con gli altri. Vuol dire confrontarsi ogni giorno con gli altri e con sé stessi, cercando di migliorarsi. Là dove esiste meritocrazia, i sardi sanno sempre farsi notare».