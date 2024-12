3 settembre 2021 Cada dia: 03 settembre 1933



Lotta contro la tubercolosi ad Alghero: già dal 1922 furono realizzate delle targhe in metallo da esporre nei luoghi pubblici: "Non sputare!!! Lo sputo diffonde la tubercolosi". Nel 1925 il Comune di Alghero acquisto 20 targhe e il governo impose l'obbligo che i locali pubblici fossero dotati di tali sputacchiere. Nel settembre del 1933 l'ufficiale sanitario di Alghero, Antonio Pisano, informò il podestà Zoagli che diversi locali pubblici della città erano privi delle sputacchiere e dove presenti, esse non rispettavano le caratteristiche igieniche adeguate.