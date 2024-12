S.A. 3 settembre 2021 Girovagando, arte ritorna in strada a Sassari L´appuntamento è dal 9 all´11 settembre a Sassari, nei giardini pubblici di via Tavolara, con altre suggestive incursioni teatrali nelle piazze e nelle vie della città



SASSARI - Il festival internazionale di arte in strada Girovagando si riappropria dell’elemento e della dimensione più vicina e congeniale al suo essere: la strada. Il filo conduttore della 24° edizione sarà il clima, un tema che lega indissolubilmente il quotidiano vivere al prossimo futuro, l’espressione artistica al rapportarsi alla Terra, alle persone, alle cose e alle situazioni con atteggiamenti di rispettosa riflessione e responsabilità. L'appuntamento è dal 9 all'11 settembre a Sassari, nei giardini pubblici di via Tavolara, con altre suggestive incursioni teatrali nelle piazze e nelle vie della città: perché le aree protette sono i luoghi indispensabili per la risposta alla sfida climatica.



La manifestazione è organizzata da Associazione Girovagando e Theatre En Vol, realizzata con il contributo di Mic - Ministero della Cultura, Fondazione di Sardegna e della RAS – Regione Autonoma della Sardegna, con il patrocinio del Comune di Sassari. L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nello spazio all’aperto del Quod Design di via Mercato. Tutte le giornate del festival saranno aperte da una serie di interventi itineranti a cura di Teatro Nucleo, antagon theaterAKTion e Theatre en vol nei punti nevralgici del centro storico cittadino tra largo Brigata Sassari e largo Sant'Antonio.



«Calchiamo il palcoscenico della strada da tanti anni, viaggiando in tutto il mondo e portando il mondo a Sassari. Abbiamo visto gradualmente e irrimediabilmente territorio, luoghi, spazi diventare aridi, desolati, surriscaldati, in pericolo - affermano gli organizzatori -. Questo ci ha portato a domandarci: come si può parlare di cambiamento climatico attraverso l'arte e il teatro? Ci siamo confrontati con altri artisti e compagnie che hanno sentito la stessa esigenza e così è nata l'edizione numero 24 del festival».