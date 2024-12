S.A. 3 settembre 2021 Boom contagi: allarme sindacato infermieri 1.951 casi di contagi Covid registrati negli ultimi trenta giorni tra gli operatori sanitari, a luglio erano 250. Allarme rilanciatro dal sindacato Nursing Up



CAGLIARI - 1.951 casi di contagi Covid registrati negli ultimi trenta giorni tra gli operatori sanitari, a luglio erano 250. Di questi l’82-84% circa sono infermieri che da inizio pandemia si sono contagiati in circa 115mila.



Il Sindacato Nazionale Infermieri e il suo presidente Antonio Da Palma rilancia l'allarme da mesi ha sollevato l’allarme: «E’ davvero all'angolo - ci chiediamo - la decisione sulla terza dose di vaccino? Il viceministro Sileri sostiene che, con tutta probabilità, verrà somministrata entro l'autunno alle persone fragili e agli anziani ricoverati nelle Rsa. E naturalmente agli operatori sanitari, da sempre, dall’inizio, i più esposti sl rischio».



«Ci auguriamo che una presa di posizione netta, in tal sens,o venga presa davvero. Questa incertezza, questa indifferenza, questo pressappochismo, continuano a rappresentare il desolante quadro di una politica che non comprende, che non valorizza le enormi risorse che ha a disposizione. A discapito della salute dei malati» conclude De Palma.