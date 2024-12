S.A. 4 settembre 2021 La Pallacanestro Alghero festeggia 35 anni Varie le iniziative in programma ad Alghero per festeggiare lo storico traguardo: la presentazione di un libro che ripercorre i 35 anni di attività, l´allestimento di una mostra fotografica e vari tornei per tutte le età



ALGHERO - Quest’anno la A.S.D.Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero festeggia i 35 anni di vita. Il “compleanno” sarà onorato al meglio con una serie di iniziative. Oltre alla celebrazione ufficiale, nel corso della quale verranno premiati i giocatori, gli allenatori e i dirigenti che hanno lasciato una particolare impronta nella vita della società, la Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero presenterà un libro che ripercorre i 35 anni di attività, allestirà una mostra fotografica ed organizzerà come di consueto i tornei Ciutat de l’Alguer, il Memorial Luisa Pisanu e tutta una serie di nuove iniziative come la partecipazione al 1° Torneo Nazionale Under 14 Femminile a Firenze il 30-31 ottobre e 1 novembre.



L’occasione è di celebrare con un pieno di rinnovato entusiasmo e orgoglio questo bellissimo sport. Un viaggio iniziato nel lontano 1986 grazie alla determinazione di 4 amici e tanti altri giovani appassionati. Dei Soci Fondatori sono ancora presenti l’attuale Presidente Caria, che ha ricoperto il ruolo per i primi 30 anni, e il tecnico Antonello Muroni che festeggia 45 anni da Istruttore e allenatore, sempre in attività. Importantissimo il settore giovanile e Minibasket seguito dal Formatore Nazionale Antonello Muroni ed da tanti istruttori e allenatori che si sono succeduti nel corso degli anni. La storia si è poi arricchita di importanti capitoli già dopo pochissimi anni, quando nel 1989 il gruppo scoiattoli dei nati 1979-80 iniziò uno splendido percorso che li ha poi visti sempre protagonisti tra i primi classificati, fino al conseguimento del titolo Regionale Juniores nel 1996-97.



Il Presidente Caria, da più di trent’anni alla presidenza, dichiara: «Le radici della Scuola Addestramento affondano in una tradizione lunga oltre settant’anni con la Pallacanestro Alghero 1949. Nel suo DNA, infatti, confluiscono delle realtà che hanno scritto pagine indimenticabili nella storia della pallacanestro nel nord ovest della Sardegna. Un ringraziamento particolare all’uomo di Sport Antonello Muroni, che da una vita si dedica con straordinaria passione a questo meraviglioso sport prima nella palestra di via Mazzini all’aperto e al coperto, poi al Pressobasket e ora del Palamanchia, capace di sfornare ogni anno non solo atleti validi, ma soprattutto ragazzi e ragazze in grado di farsi strada nella vita grazie anche a una solida educazione sportiva. 150 gli iscritti tra minibasket e settore giovanile, tutti i gruppi a breve inizieranno la preparazione in vista degli impegni agonistici ormai di nuovo alle porte. Nonostante la crisi, che sta mordendo le finanze delle società sportive, la Pallacanestro Alghero ha deciso di investire e rilanciare per non disperdere il proprio patrimonio tecnico e umano».



A conferma il nuovo rapporto di collaborazione con il Basket 90 per il Settore Femminile e la partecipazione al Campionato Regionale di Serie B conle senior e tante giovani atlete pronte ed entusiaste per la grande opportunità. Insomma tutto è pronto in casa Pallacanestro Alghero per inaugurare la nuova stagione sportiva. A breve saranno al lavoro, con la preparazione atletica, i gruppi delle Giovanili che dovranno farsi trovare pronti già per l’inizio dei campionati ad Ottobre «Quest’anno ripartiamo – sottolinea il responsabile tecnico Antonello Muroni – con la certezza del buon lavoro che lo staff tecnico e societario ha svolto fino ad oggi e con i progetti nelle scuole. Siamo sicuri che questa stagione sarà un’annata molto positiva, con al centro di tutto sempre il gioco-sport, quello sano e bello che porta i bambini e le bambine in palestra a confrontarsi per imparare, crescere e, soprattutto, a divertirsi grazie al minibasket e basket». Da lunedì 6 settembre si inizia con tutti i gruppi al Pala Manchia. Lo staff tecnico per il nuovo anno sportivo è il seguente : Mannu Marina, Fenu Giulio, Mastropietro Matteo, Costa Fabio, Muroni Antonello.