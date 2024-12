S.A. 8 settembre 2021 Ad Alghero il Forum su editoria regionale Il festival letterario “Mediterranea. Culture, scambi, passaggi” targato AES prosegue le attività negli spazi dell’Ex mercato civico di Alghero, il 16 settembre con la tavola rotonda “Pan Mediterraneo. Economia, sostenibilità, cultura”, e il 17 settembre con la seconda edizione del Forum nazionale sull´editoria regionale “Tutti i libri del mondo”



ALGHERO - Dopo il successo ottenuto nel mese luglio, il festival letterario “Mediterranea. Culture, scambi, passaggi” targato AES prosegue le attività negli spazi dell’Ex mercato civico di Alghero, il 16 settembre con la tavola rotonda “Pan Mediterraneo. Economia, sostenibilità, cultura”, e il 17 settembre con la seconda edizione del Forum nazionale sull'editoria regionale “Tutti i libri del mondo”, promosso da Adei e organizzato congiuntamente all’Associazione Editori Sardi, calato quest’anno in un contesto di internazionalità. Il forum aprirà venerdì alle 10, con un panel ricco e articolato tutto incentrato attorno ai temi chiave del libro, della territorialità e dell’indipendenza. L’idea del forum nasce in casa Adei nel 2019, e nasce con lo scopo di sviluppare un dialogo attorno ai temi caldi e salienti del mondo del libro indipendente e locale, che deve farsi portatore di istanze legate a pluralità, indipendenza e autenticità.



Entrambe le iniziative saranno disponibili anche in diretta streaming sui canali social dell’AES, e il Forum anche sui canali social di ADEI.

«Il nostro Paese è caratterizzato da una incredibile, vivacissima pluralità di lingue, voci, culture, e la notevole varietà, per non dire “bibliovarietà” rappresentata dall’offerta libraria e culturale che caratterizza gli editori che fanno parte di ADEI – che, ricordiamolo, sono più di 250 – e vede nell’editoria territoriale un polmone di notevolissima rilevanza», dichiara Marco Zapparoli, presidente di ADEI.

«Anche la chiave di lettura di questa edizione risiede nel rapporto tra editoria indipendente, crescita culturale e territorio. Sia il meeting tra le associazioni regionali sia il programma generale mirano a evidenziare questi concetti, per aiutarci a trovare una reale integrazione tra mondi troppo spesso paralleli – afferma Simonetta Castia, presidente degli editori sardi e tra i promotori in casa ADEI dell’iniziativa, insieme a Marco Zapparoli e Isabella Ferretti».



A inaugurare la manifestazione con i saluti istituzionali saranno il sindaco di Alghero, Mario Conoci e il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, per dare avvio alla prima sezione del Forum moderata da Marco Zapparoli, presidente dell’Associazione degli Editori indipendenti. Aprirà i lavori Simonetta Castia, presidente AES e rappresentante del Gruppo regionale ADEI, con una relazione a tema “Libri e pluralità. Un connubio inscindibile”. Molto atteso l’intervento del portavoce del Ministro della Cultura, Gianluca Lioni, che parlerà dell’azione del Governo nel confronto tra “Editoria libraria e territorio”. L’edizione 2021, realizzata con il patrocinio della Regione Sardegna, del Comune di Alghero, di Fondazione Alghero e Fondazione di Sardegna, sarà articolata in tre sezioni distinte. La prima sarà strettamente riservata al networking, un’area riservata al mutuo scambio di esperienze e animata dai rappresentanti dell’editoria regionale e internazionale.



Nel pomeriggio il Forum riprenderà alle 17 con la seconda sezione dedicata alle istituzioni e alle imprese nazionali e regionali, moderata dalla vicepresidente ADEI Isabella Ferretti. L’ultima sezione, moderata dalla presidente AES Simonetta Castia offrirà, a partire dalle 18.30, uno spazio di confronto esperienziale in ambito nazionale e internazionale, a partire dall’intervento di Della Passarelli, che tratterà di “Editoria di progetto, sostenibilità e futuro”, portando l’esempio e l’esperienza della casa editrice Sinnos e quindi di Ibby Italia, di cui è vicepresidente. Gustau Navarro della Generalitat de Catalunya - sede di Alghero, argomenterà il caso di studio della Catalogna per quanto concerne l’“Identità e unità culturale”, mentre con Àfrica Ramirez Olmos, presidente Associació d’Editorials del País Valencià, si parlerà di “Editar des del País Valencià”.



Quindi l’intervento di Henrique Alvarellos Casas dell’Asociación Galega de Editoras esporrà “Le sfide dell’editoria in galiziano: connettersi con il mondo attraverso l’identità”. L’esperienza della “Scuola Librai Italiani. Un modello per la promozione della lettura”, sarà invece approfondita da Aldo Addis, vicepresidente Associazione Librai Italiani, e Ariase Barretta dell’Università Computense di Madrid tratterà di “Libri km zero? La gestione dei titoli stranieri da e per l’Italia”. Infine Isabella Ferretti, vicepresidente ADEI, prima di dare spazio alle conclusioni porterà l’esempio del Book Pride per la tematica dedicata alle “Fiere ed editoria indipendente”.