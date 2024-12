G.P. 9 settembre 2021 Oggi Consiglio comunale ad Alghero Convocazione del Consiglio comunale ad Alghero, oggi, 9 settembre 2021 alle ore 16.30 in sessione straordinaria urgente al Teatro Civico in Piazza del Teatro



ALGHERO - Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria urgente, in prima convocazione, presso il Teatro Civico in Piazza del Teatro, oggi, giovedì 9 settembre 2021, alle ore 16.30. Si precisa che la partecipazione del pubblico sarà garantita mediante collegamento in diretta sul canale Youtube del Comune di Alghero. Tra gli argomenti all’ordine del giorno: la società In house; la designazione del capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2021/2023; la concessione dei beni demaniali; la manutenzione delle strade; gli uffici di prossimità della Regione Sardegna”; l’alienazione beni ubicati nelle borgate del Comune di Alghero; lo stato di degrado patrimonio di edilizia residenziale; il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023; la posidonia; le scuole cittadine; l’uguaglianza e parità di genere; la devianza giovanile.



Nella foto: il presidente Lelle Salvatore