S.A. 10 settembre 2021 12 milioni per rischio idrogeologico, c´è Alghero Figurano tra gli interventi proposti al Ministero per il finanziamento richiesto dalla Regione Sardegna anche i lavori del ponte sul canale Orune ad Alghero



ALGHERO - La Regione Sardegna ha chiesto al Ministero per la transizione ecologica un finanziamento pari a 12.574.729 euro con l’elenco delle opere da finanziare con le risorse assegnate alla Sardegna nell’ambito del Piano stralcio per la mitigazione del rischio idrogeologico 2021. Lo ha annunciato il Presidente della Regione e Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, Christian Solinas.



Figurano tra gli interventi proposti per il finanziamento. l’attraversamento stradale del ponte sul rio Flumini Durci a Villaputzu e del ponte sul canale Orune ad Alghero; l’eliminazione della copertura sul canale Riu Mortu a Furtei; le opere di consolidamento del versante Nord Occidentale del Monte Rosmarino a Buggerru.



«Gli episodi di dissesto idrogeologico a cui abbiamo assistito - ha spiegato il Presidente - impongono di adottare politiche non più incentrate sul dopo, sulla riparazione dei danni subiti, bensì sull’individuazione delle condizioni di rischio e sull’adozione di interventi che riducano o annullino l’impatto di eventuali fenomeni avversi. Agire quindi in un’ottica di previsione e prevenzione, ha detto, è oggi la via maestra».