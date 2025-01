Cor 11 settembre 2021 L´11 settembre dell´Òmnium Cultural de l´Alguer Nel 2021 si celebrano i 60 anni di vita dell´associazione catalana Òmnium Cultural. Il presidente di Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, finalmente libero dopo 4 anni di ingiustificata e ingiusta detenzione può partecipare nuovamente alla Diada



ALGHERO - «Quest'anno l'11 di settembre, oltre al suo significato storico, per i catalani è la Diada, per noi dell' Òmnium Cultural de l'Alguer assume un significato importante per i seguenti motivi». Nel 2021 si celebrano i 60 anni di vita dell'associazione catalana Òmnium Cultural; anni in cui l’associazione ha conosciuto periodi “bui” come quello della dittatura franchista, e più recentemente la repressione politica e giudiziaria che, a partire da ottobre del 2017, ha portato alla carcerazione del presidente Jordi Cuixart e di altri rappresentanti politici catalani. Nonostante tutto, oggi, Òmnium Cultural, con i suoi 186 mila soci, 15 mila volontari e 50 sedi, rappresenta un punto di riferimento culturale fondamentale e imprescindibile nella società catalana e non solo catalana.



Il presidente di Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, finalmente libero dopo 4 anni di ingiustificata e ingiusta detenzione può partecipare nuovamente alla Diada. Sono 28 anni di attività dell'Omnium Cultural de l’Alguer, una presenza importante per la comunità algherese, grazie alle numerose e qualificate iniziative a favore della tutela e della valorizzazione della cultura e della lingua algherese portate avanti in questi anni. L'Òmnium Cultural de l’Alguer non potendo celebrare l'11 di settembre in piazza , come aveva fatto negli anni pre-pandemia insieme ad altre associazioni del mondo dell'algheresità (ad eccezione di alcune), per le difficoltà organizzative dovute ai protocolli di sicurezza anti Covid 19, vuole comunque manifestare la solidarietà al popolo catalano, esprimere viva soddisfazione per la liberazione di Jordi Cuixart e confermare l’importanza dell' unità della lingua.



L'Òmnium Cultural de l'Alguer riprende con maggiore determinazione la propria attività e la collaborazione con quelle associazioni che in questi anni con la loro presenza hanno dimostrato unità, coraggio e coerenza sia nelle manifestazioni di solidarietà con il popolo catalano sia nelle azioni di tutela della nostra lingua. In occasione della recente visita ad Alghero del vicepresidente Marcel Mauri è stata ribadita la volontà di rinvigorire il rapporto di collaborazione fra l'Òmnium Cultural de l’Alguer e Òmnium Cultural del principato anche attraverso la visita ad Alghero del presidente Jordi Cuixart.