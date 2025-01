Cor 13 settembre 2021 Circonvallazione, se ne parla in commissione La Terza Commissione lavori pubblici del Comune di Alghero, presieduta da Monica Pulina, si riunirà venerdì 17 settembre dalle ore 16.00 presso i locali pubblici di Porta Terra. All´attenzione i lavori della Circonvallazione



ALGHERO - Lo stato di attuazione dei lavori della Circonvallazione ad Alghero è l'oggetto della Terza Commissione lavori pubblici, presieduta da Monica Pulina (nella foto). L'importante opera infrastrutturale, per la quale sono stati investiti 10.5 milioni di euro è volta a risolvere buona parte delle criticità della viabilità e a dare nuovo impulso al miglioramento dello sviluppo economico della città e del territorio. I 2000 metri del tracciato che congiungono la parte Nord della Statale 127 bis Alghero-Olmedo con la parte Sud(strada 292 per Villanova Monteleone-Viale della Resistenza, direzione Bosa), con una strada urbana a Quattro corsie, con 5 rotatorie, che intersecano le vie V. Emanuele, via Marconi, Carrabufas, Valverde e V.le della Resistenza, avranno uno spartitraffico centrale di tre metri, marciapiedi su entrambi i lati e una pista ciclabile. La Commissione lavori pubblici verrà programmata con regolarità nelle prossime settimane per fare una analisi dello stato di attuazione delle principali opere pubbliche i cui lavori sono già iniziati, la prossima convocazione prenderà in oggetto Il Cotonificio.